Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон на згадку про радянське вторгнення

Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон на згадку про радянське вторгнення

Громадяни Чехії переказують на допомогу Україні суми у 1968 крон, нагадуючи таким чином про вторгнення радянських військ у Чехословаччину в 1968 році, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні посольство України в Чехії.

"У ці дні на благодійний рахунок посольства на підтримку української армії (https://supportukraine.cz/) надходять десятки платежів від чеських друзів на суму "1968". Дякуємо дуже!", - йдеться у повідомленні.

У неділю в Празі відбудеться благодійний концерт під назвою NeverMore 68, який проведе паралель між окупацією Чехословаччини в серпні 1968 року та російським вторгненням в Україну в 2022 році.

Головною зіркою вечора буде український інді-рок гурт Brunettes Shoot Blondes, члени якого вступили до лав територіальної оборони.

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