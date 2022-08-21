Джерела: співробітникам Ради рекомендують працювати тиждень з дому

Працівникам установ, розташованих в Урядовому кварталі, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому, повідомляє Українська правда.

Про це виданню розповіли співрозмовники в парламенті та уряді.

Зокрема, вже відомо, що апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно, за винятком колег, які залучені до міжнародних делегацій та підготовкою до наступного засідання.

Інше джерело зазначило, що працівникам державних установ в Урядовому кварталі рекомендують наступного тижня "по можливості менше там з‘являтися".

В Урядовому кварталі знаходяться будівлі парламенту, ОП, Кабміну, НБУ тощо.

Президент Володимир Зеленський вважає, що наступного тижня Росія може здійснити особливо жорстокі дії.