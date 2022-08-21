Ще один офіційний представник США відвідав Тайвань

У неділю, 21 серпня, губернатор штату Індіана Ерік Голкомб відвідав Тайвань з офіційним візитом, попри можливу негативну реакцію Китаю, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За словами американського чиновника, метою його поїздки є зміцнення партнерських відносин з владою острова. Також він планує відвідати Південну Корею.

"Я сповнений енергії провести цей тиждень, будуючи нові відносини, зміцнюючи давні і посилюючи партнерську взаємодію в ключових секторах з Тайванем і Південною Кореєю" , - написав Голкомб.