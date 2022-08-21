Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь НПУ

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Національна поліція розпочала майже 1200 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

З 24 лютого 199 особам повідомлено про підозру, серед них найбільша кількість – цивільні. У МВС підкреслюють, що кожного місяця кількість виявлених колаборантів не зменшується. У середньому за місяць реєструється 160 таких кримінальних проваджень.

Серед тих справ, які вже направлені до суду, найбільше колаборантів виявлено в Житомирській області-33, Сумській та Київській – 15 і 10 кримінальних проваджень відповідно.