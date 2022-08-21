Бербок: Німеччина повинна продовжувати постачати військову допомогу Україні

Німеччина повинна продовжувати постачати військову допомогу Україні для боротьби проти Російської Федерації.﻿ Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Вона зазначила, що президент Росії Володимир Путін відмовляється вести переговори навіть з найпростіших питань, таких як міжнародне гуманітарне право, а на спроби посередництва не реагує.

Бербок сказала, що оскільки зараз припинення війни не можна досягти шляхом переговорів, "тоді у нас є вибір: або нічого не робити, або ми заявляємо, що надамо військову підтримку, щоб запобігти подальшому просуванню Росії". Оскільки альтернативою, за її словами, було б просто кинути мільйони людей напризволяще.

На питання, чи надає Німеччина достатню підтримку українському уряду, Бербок сказала, що федеральний уряд робить "те ж, що і інші країни". За її словами, багато зброї вже було поставлено Україні зі складів Бундесверу.