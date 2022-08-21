Бербок: Німеччина повинна продовжувати постачати військову допомогу Україні
Німеччина повинна продовжувати постачати військову допомогу Україні для боротьби проти Російської Федерації. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.
Вона зазначила, що президент Росії Володимир Путін відмовляється вести переговори навіть з найпростіших питань, таких як міжнародне гуманітарне право, а на спроби посередництва не реагує.
Бербок сказала, що оскільки зараз припинення війни не можна досягти шляхом переговорів, "тоді у нас є вибір: або нічого не робити, або ми заявляємо, що надамо військову підтримку, щоб запобігти подальшому просуванню Росії". Оскільки альтернативою, за її словами, було б просто кинути мільйони людей напризволяще.
На питання, чи надає Німеччина достатню підтримку українському уряду, Бербок сказала, що федеральний уряд робить "те ж, що і інші країни". За її словами, багато зброї вже було поставлено Україні зі складів Бундесверу.