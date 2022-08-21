Міністр фінансів Німеччини планує відвідати Україну

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер планує найближчим часом відвідати Україну. Про це Лінднер сказав в інтерв'ю ARD, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Міністр фінансів Німеччини сказав, що планує відвідати Київ наприкінці літа або восени.

Він додав, що зараз обговорює свій візит з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Нагадаємо, у Бундестазі закликають збільшити поставки військової допомоги Україні, навіть якщо це тимчасово послабить німецьку армію.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена також виступила за продовження поставок озброєння Україні.