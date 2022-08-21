З Одеської області запустять поїзди в Молдову

В Одеській області добудували ділянку залізниці, що з'єднує Україну і Молдову. Колія проходить між населеними пунктами Березине та Бесарабяска - в обхід самопроголошеного Придністров'я, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.

Залізничне сполучення буде запущено вже завтра, 22 серпня. Спочатку колією пустять вантажні поїзди.

Спину додав, що будівництва 23 км залізниці тривало протягом двох місяців.