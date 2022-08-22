На Кубі зафіксували перший випадок зараження віспою мавп

На Кубі зафіксували перший випадок зараження вірусом віспи мавп. Інфікованим виявився турист із Італії, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я країни, заражений інфекцією італієць прибув на Кубу 15 серпня. Згодом його госпіталізували у критичному стані.

ЗМІ вказують, що чоловік зупинився в орендованому будинку та встиг відвідати кілька місць у західних провінціях Куби.

Віспа мавп - це вірусне захворювання, яке передається людині від тварин. Симптоми захворювання схожі на ті, які фіксували у пацієнтів із натуральною віспою, проте менш серйозні. Серед них: лихоманка, головний біль, слабкість, висипання на шкірі.

Зазвичай симптоми минають без будь-якого лікування протягом двох-трьох тижнів, але в деяких випадках спричиняють ускладнення, які можуть призвести до смерті.

До слова, за інформацією ВООЗ, вже у 92 країнах світу виявлено 35 тисяч випадків цієї хвороби, з яких 12 осіб - померли.