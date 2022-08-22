США анонсували рекордний видобуток нафти у 2023 році

Сполучені Штати планують рекордно збільшити обсяг видобування нафти. Відповідну кількість очікують у 2023 році, повідомляє Голос Америки.

Про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Ґренголм.

"Йдеться про попит та задоволення. Коли Росія вторглась в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива" , - сказала вона.

За словами глави Міненергетики, Штати добуватимуть до 2023 року 12,7 мільйонів барелів нафти на день. Нині ця цифра становить 12 мільйонів.

Ґренголм додала, що рішення президента США Джо Байдена виділяти мільйон барелів на день зі Стратегічного нафтового резервного фонду та заклики до нафтового сектора збільшити виробництво є ключовими для зниження цін на пальне.