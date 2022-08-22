Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1919 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4230 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1032 (+4) од,
  • РСЗВ - 266 (+0) од,
  • засобів ППО - 145 (+4) од,
  • літаків / aircraft – 234 (+0) од, гелікоптерів – 198 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 815 (+9),
  • крилатих ракет - 194 (+4),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3149 (+6) од,
  • спеціальної техніки - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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