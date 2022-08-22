Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1919 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4230 (+6) од,
- артилерійських систем – 1032 (+4) од,
- РСЗВ - 266 (+0) од,
- засобів ППО - 145 (+4) од,
- літаків / aircraft – 234 (+0) од, гелікоптерів – 198 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 815 (+9),
- крилатих ракет - 194 (+4),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3149 (+6) од,
- спеціальної техніки - 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.