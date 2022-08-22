Зеленський відзначив нагородами "легенд України"

Президент Володимир Зеленський у неділю нагородив﻿ лауреатів премії "Національна легенда України".

Зокрема, серед нагороджених – посол платформи UNITED24, відомий футболіст та екс-тренер української збірної Андрій Шевченко.

"Переможець Ліги чемпіонів та володар "Золотого м'яча". Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ. А зараз допомагають гуртувати світ для підтримки та допомоги Україні" , - зазначив Зеленський.

Також посмертно нагороджено співака Анатолія Борисовича Солов'яненка за "вагому творчу спадщину та зміцнення культурної слави України".

Нагороду отримав провідник Анатолій Бабічов. "Дев'ять днів його потяг вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана. У цьому ж поїзді, в іншому вагоні працювала його дружина Наталія. Під час обстрілу поїзда вона загинула. Незважаючи на особисту трагедію, Анатолій не зламався, повернувся до служби та порятунку людей ", - йдеться у повідомленні.

Також лауреатом став пожежник Ігор Івасиков, завдяки діям якого з-під завалів ОДА у Миколаєві було врятовано 17 людей.

Подружжя-лікарів Ольга та Анатолій Свист у Бучі два тижні під постійними обстрілами і без належного обладнання "робили надскладні операції, рятуючи життя тяжко поранених дітей".

Лауреаткою премії також стала вчителька Ганна Бут із Мелітополя. "Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти більш рішучих дій, потрапило майже у всі світові ЗМІ та соцмережі", - йдеться у повідомленні.

Волонтер Тата Кеплер вісім років поспіль допомагає українській армії. "Неможливо порахувати, скільки за цей час було знайдено та доставлено аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів та іншого спорядження", - зазначається у тексті.