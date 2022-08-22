ОГП: кількість поранених дітей через агресію РФ зросла
Більше ніж 1096 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Станом на ранок 22 серпня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 373. Зросла кількість поранених - понад 723. Дані уточнюються.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.
У неділю, 21 серпня, окупанти здійснили обстріл касетними боєприпасами території м. Зеленодольськ Дніпропетровської області. Отримав поранення 9-річний хлопчик.
Також 21 серпня внаслідок обстрілу ворогом м. Баштанка Миколаївської області поранено півторарічного малюка.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.