Ціна газу в Європі перевищила $2900

Вартість газу в Європі продовжує зростати, перевищивши рівень 2900 доларів за тисячу кубометрів на торгах у понеділок, 22 серпня, повідомляє Корреспондент.

Так, на хабі TTF у Нідерландах ціна на газ досягла 2928 доларів за тисячу кубометрів.

Минулого тижня вартість газу на європейському ринку зросла більш як на $500. При цьому закачування газу до європейських сховищ йде за графіком.

Зростання цін прискорилося після повідомлення Газпрому про повну зупинку поставок Північним потоком-1 з 31 серпня по 2 вересня через ремонт єдиного газоперекачувального агрегату, що залишився в роботі.