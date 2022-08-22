Регіони: на Херсонщині все більше обстрілів та вибухів

У ніч на 22 серпня російські війська завдали ракетні удари по Харкову, Миколаєву, Торецьку, Костянтинівці й по Луганській області, стає більше вибухів та обстрілів у частково окупованій Херсонській області, Сумську область продовжують атакувати з Росії, повідомляє Українська правда.

Про це свідчать дані обласний військових адміністрації про ситуацію в регіонах станом на 08:00 понеділка 22 серпня 2022 року.

Херсонщина. Загалом ситуація в області залишається напруженою, щодня фіксується все більше обстрілів та вибухів.

"Критична обстановка у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській громадах, а також у Новій Каховці та сусідніх селах. Жителі цих населених пунктів повідомляють про числені пожежі, знищену інфраструктуру та розбиті будинки.

Щодня продовжують надходити повідомлення про викрадення людей. Останнім часом тиск на освітян зріс у декілька разів" , - йдеться в повідомленні ОВА.

На Сумщині за минулу добу росіяни здійснили 7 обстрілів Хотінської, Білопільської, Великописарівської та Верхньосироватської громад. Попередньо – без жертв і руйнувань.

Зокрема, о 19.40 над Верхньосироватською громадою збито ворожий БПЛА. Уламки впали в лісовий масив в районі населеного пункту.

Вночі було тихо.

Харківщина: Обстріли Харкова з РСЗВ пізно ввечері та ракетні удари вночі. Пошкоджено приватний сектор та інфраструктурні обʼєкти. Дві людини постраждали.

По області за минулий день – обстріли Лозівського району. Внаслідок обстрілу горіла трава, гілля, дерева. Без постраждалих і жертв. Вранці 22 серпня – обстріл Богодухівського району. Одна людина постраждала.

Луганська область: За минулу ніч росіяни здійснили 7 ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції наших військових зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, 5 разів намагалися організувати танкові наступи.

Також упродовж 21 серпня відбито 5 масованих атак противника, ще за шістьома напрямками бої продовжуються.

Крім того, росіяни продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни, здійснюючи удари по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Лише за минулу добу авіаудари зафіксовані поблизу трьох населених пунктів на межі Луганської та Донецької областей.

Донецька область: Протягом ночі – ракетні удари по Торецьку та Костянтинівці. У Торецьку пошкоджені будинки, у Костянтинівці – школа.

За добу обстріляні Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, смт. Цукурине, с.Рай-Олександрівка, смт. Північне, с. Пришиб, с.Марково.

Пошкоджено 19 приватних житлових будинків, школа, господарчі споруди, млин.

Двоє загиблих за добу.

Миколаївська область: Вночі орієнтовно о 03:00 Миколаїв зазнав обстрілів, внаслідок яких відбулося займання кафе, також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

В неділю ввечері ворог обстріляв місто Баштанка та влучив в приватний сектор, у результаті чого загорілась покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Після пожежі будівля не підлягає відновленню. Також пошкоджено приблизно 10 будинків. Одна дитина отримала легке поранення.

Протягом доби – обстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. Постраждалих немає.

Також протягом доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Дніпропетровській області атака на три райони – Нікопольський, Криворізький та Синельниківський. Нікополь обстріляли тричі. Прилетіло понад 40 снарядів. Четверо поранених, двоє з них – у лікарні.

У місті пошкоджені до 50 будинків, дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Кілька будинків знищені. До 2 000 людей без світла.

У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду, без руйнувань і втрат.

У Синельниківському районі ворожі ракети зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та постраждалих з’ясовується.