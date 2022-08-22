У Варшаві відкрили центр підтримки для українців, які через війну виїхали до Польщі, де можна буде отримати консультацію з низки питань українською мовою, повідомляє Європейська правда.

До центру можливо буде звернутися за індивідуальною психологічною підтримкою для дорослих та дітей, а також за загальними порадами, що стосуються налагодження життя у Польщі - пошуку житла, роботи, оформлення усіх необхідних документів, доступу до освіти й медичних послуг. Консультанти центру можуть допомогти у тому числі з оформленням документів.

Також можливий супровід соціальних працівників, які спеціалізуються на підтримці клієнтів з обмеженими можливостями, жертвами насильства та представників різних меншин. За потреби, це може бути також супровід для доступу до освіти, медицини, оформлення документів про інвалідність.

Крім того, у центрі працюватиме кімната відпочинку для дітей, де вони зможуть залишитися як на час, доки батьки зайняті на консультації, так і у разі, якщо батьки мають інші справи поза центром.

Центр розташований на вул. Хмільна, 85/87 (ul. Chmielna 85/87) та працюватиме у будні дні з 09:00 до 18:00. Попередній запис на консультації не потрібен. Усі послуги надаються безоплатно й українською мовою, за потреби можна отримати консультацію російською, білоруською, польською, англійською, іспанською, французькою, грузинською, білоруською, дарі, чеченською та арабською мовами.

Центр запустили "Польський міграційний форум" у співпраці з організаціями "Наш вибір" та "Для вольності", його роботу фінансуватиме Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). Національним координатором є Данська рада у справах біженців (DRC).

Як повідомлялося, орієнтовні обсяги наданої Польщею допомоги Україні та українцям можуть сягати понад 2 млрд євро.