Дослідження: Росіяни масово перестають дивитися телебачення

За інформацією The Moscow Times, федеральні телеканали РФ почали «давати збої», зменшивши охоплення глядачів на 25%. Люди використовують інтернет та месенджери, щоб уникнути чергової пропаганди та знайти альтернативну інформацію, повідомляє Новое время.

З лютого, після початку російського вторгнення в Україну, дослідження медіаспоживання росіян, проведене Роміром, показало, що охоплення аудиторії у Першого каналу, Росії-1 та НТВ обвалилися на чверть. Якщо до початку війни Перший дивилися 33,7% населення, то в липні вже 25,5%.

В результаті цього, «велика трійка» держканалів уперше поступилася Telegram, охоплення якого з лютого по липень зросло з 19,1% до 26,8%.

Російські канали, які перекроїли сітку мовлення під військові потреби, прибрали розважальні програми і підняли пропагандистський градус до рівня сталінського СРСР, таким чином втративши привабливість для всіх вікових груп.

"Пропагандисти наголошують на принципі, який називається парохіальним альтруїзмом і добре вивчений до теперішнього часу. Вони роздмухують відмінності, апелюють до образу ворога і конструюють небезпеки, яких немає в реальному житті" , — зазначив психіатр Віктор Лебедєв.

Але одноманітний потік викликає втому, а відсутність обіцяної нищівної перемоги супроводжується наростаючою фрустрацією. Отож, зараз лише 2% росіян вірять, що війна закінчиться протягом місяця, хоча в березні таких було 14%.

За даними дослідження, рівень підтримки війни в суспільстві знизився з 66% у квітні до 55% у липні, при цьому кожен четвертий перестав спілкуватися з друзями та родичами, а 43% зізналися, що зазнають нападів тривоги та депресії.