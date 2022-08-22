Майно "4 каналу" депутата-колаборанта Ковальова передали до Держкіно

Майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" (4 канал), яке належало депутату-колаборанту Олексію Ковальову, передано Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у розпорядження Державного агенства України з питань кіно.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

"Відтепер інформаційний ресурс та майно, вартістю у понад 18,5 млн грн буде працювати на користь України та посилюватиме вплив української позиції як у вітчизняному інформаційному просторі, так і за кордоном" , - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2022 року ДБР розпочало кримінальне провадження відносно нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. Більше того, пізніше він обійняв посаду в окупаційній адміністрації.

У липні було заарештовано майно Ковальова, зокрема "4 канал".