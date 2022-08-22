У Польщі озвучили обсяг наданої допомоги Україні

Польща надала Україні допомогу на суму понад 10 млрд злотих (2,1 млрд євро) з початку повномасштабного російського вторгнення. Таку суму озвучив голова канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє Корреспондент.

Він сказав, що бачив оцінки, згідно з якими весь обсяг наданої Україні і її громадянам допомоги, включаючи пожертвування від простих поляків, перевищує 10 млрд злотих.

Водночас найбільшу частку в цій сумі складає вартість безоплатно переданої зброї – близько 7 млрд злотих.