В Росії заявили, що Дугіну вбила українка

Російська ФСБ заявляє, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами, повідомляє Українська правда.

"Встановлено, що злочин підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. Виконавцем є громадянка України Вовк Наталія Павлівна, 1979 року народження, яка прибула до Росії 23 липня 2022 року разом із дочкою Шабан Софією Михайлівною, 2010 року народження. З метою організації вбивства Д. Дугіної та отримання інформації про її спосіб життя вони орендували квартиру в Москві у будинку, де проживала загибла" , - стверджують в російскій спецслужбі.

У повідомленні стверджується, що для спостереження за журналісткою Вовк використала авто Mini Cooper. При цьому, як заявляють у ФСБ, при в'їзді до Росії використовувалися номери так званої "ДНР", у Москві – казахстанські номери, а при виїзді – українські.

У день вбивства Вовк із дочкою нібито перебували на фестивалі "Традиція", де була присутня Дарія Дугіна.