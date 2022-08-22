РосЗМІ: Reebok повертається до Росії під новим брендом

Компанія з виробництва спортивного одягу, взуття та аксесуарів Reebok повертається до Росії. Товари будуть продавати не в оригінальних магазинах, а через інший бренд. Про це, з посиланням на росЗМІ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Товари Reebok будуть продавати в магазинах турецького холдингу Flo. Раніше компанія отримала право на реалізацію бренду.

Російським клієнтам Reebok почали приходити листи на електронну пошту про відновлення роботи на території РФ. Поки точних термінів початку продажу немає.

"Поспішаємо поділитися, що поки роздрібні та інтернет-магазин Reebok призупинили свою роботу, компанія ТОВ "ФЛО Взуття ру" отримала право здійснювати продаж товарів під брендом Reebok в Росії" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у травні турецький холдинг Flo викупив російські активи Reebok у компанії Authentic Brands Group.