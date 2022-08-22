Залужний озвучив втрати України у війні

Україна втратила під час війни з Росією майже дев'ять тисяч героїв, заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний на форумі "Захисники. Перекличка", повідомляє Корреспондент.

"У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці і не тільки ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту як біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, так і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули" , - сказав Залужний.

Нагадаємо, за даними Генштабу, під час війни було знищено майже 45,5 тисячі російських військових. У РФ своїх втрат не озвучують.