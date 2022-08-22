Опитування: Що українці вважають перемогою у війні

За даними результатів опитування "Демініціатив" та центру Разумкова, 55% українців вважатимуть перемогою повне вигнання російських окупантів з території України, ще 20,5% - повне знищення російської армії та сприяння розпаду самої Росії.

"Більшість опитаних (55%) кажуть, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 20,5% навіть радикальніші – перемогою у війні для них буде знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії" , - йдеться в результатах дослідження.

Невелика частка респондентів вважатимуть перемогою завершення війни з тими чи іншими поступками з боку України.

Близько 9% вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, 7,5% – відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, а 3% – припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.

Також понад 75% респондентів підтримають рішення після перемоги України та деокупації її території про повний розрив усіх стосунків з Російською Федерацією аж до цілковитої заборони на в’їзд росіян в Україну.

Опитування проводилося фондом "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва із соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року за грантової підтримки Університету Бремена та Міжнародного фонду "Відродження".

Опитування проводилося у 112 населених пунктах (57 міських та 55 сільських) методом face-to-face.

У Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Було опитано 2024 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.