Вучич: Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада

Починаючи з листопада Сербія не імпортуватиме російську нафту через санкції Євросоюзу, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє сербське видання Telegraf.

У своєму зверненні до народу Вучич токрнувся теми можливого скасування Європрайду в Бєлграді. Він заявив, що замість серйозних питань суспільство приділяє значну увагу обговоренню "дурниць".

"Ми просто обговорюємо всілякі дурниці, щоб не говорити про те, що ми будемо робити з електроенергією, що ми будемо робити з нафтою, адже після листопада російської нафти для нас не буде через санкції. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут, про вугілля, ми говоримо про різні дурниці, тому що це найпростіше" , – сказав глава Сербії.

Нагадуємо:

Сербія придбала 500 мільйонів кубометрів газу в Угорщини і цей газ зберігатиметься в угорських сховищах.

Сербія, повністю залежна від постачання російського газу, планує закуповувати газ у Азербайджану в 2023 році.