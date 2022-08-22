Гайдай: плани окупантів щодо псевдореферендуму в Луганській області провалено

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що плани російських окупантів щодо проведення великого псевдореферендуму 11 вересня провалено, повідомляє Новое время.

В ефірі телеканалу FreeДом він сказав, що до 11 вересня ситуація на фронті кардинально не зміниться, а на півдні ситуація може змінитись на користь України.

За його словами, окупанти мають плани провести псевдореферендум тільки в Луганській області.

"Вони б могли це зробити, але теж зараз сумніваються, тому що зараз провести референдум лише в одній Луганській області - це визнати, за великим рахунком, свою поразку у так званій спецоперації" , — наголосив Гайдай.

При цьому підготовка до «референдуму» продовжується.

Видання Медуза повідомляло, що невдачі російських військ на фронті на Донбасі зривають плани кремлівського режиму щодо проведення псевдореферендумів щодо незаконного «приєднання» тимчасово захоплених українських територій РФ.