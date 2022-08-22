У Києві спостерігається задимлення повітря: у чому причина та що робити

У Києві вдень, 22 серпня, спостерігається задимлення повітря. Мешканців просять не поспішати з прогулянками, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють у КМДА.

"Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку" , - йдеться в повідомленні.

Так, на лівому березі вміст зважених часток складає 392 мкг/м3, на правому - 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація - 500 мкг/м3).

Що робити

закрити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як повідомлялося, смог може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа і гортані.