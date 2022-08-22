У Нікопольській РВА повідомляють про провокацію росіян у районі Енергодару

На березі Каховського водосховища з боку тимчасово окупованого Енергодару та Запорізької АЕС війська РФ здійснили провокацію, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Друзі, на протилежному березі водосховища армією Росії скоєно провокацію. По можливості, залиште вулиці, уникайте знаходження у місцях масових скупчень людей" , - написав він у Telegram.

Євтушенко наголосив, що попередження стосується населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища.

На протилежному від Нікополя березі Каховського водосховища розташований Енергодар і Запорізька АЕС, з якою росіяни ведуть обстріли вільних від окупантів міст, оскільки ЗСУ не можуть відкрити вогонь у відповідь по електростанції.

Фото: Скриншот Google Maps

Кремль використовує Запорізьку АЕС для прикриття своєї військової техніки, а також для тиску на Україну та світ, погрожуючи ядерною катастрофою.

Раніше українська розвідка повідомляла, що отримала підтвердження інформації щодо підготовки окупантами провокації на території тимчасово захопленої ЗАЕС.