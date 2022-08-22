Держдума РФ терміново збереться 25 серпня заради заяви щодо України

Засідання позачергової Ради Державної Думи Росії відбудеться 25 серпня. На ньому буде розглянута заява щодо ситуації в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив лідер партії "Справедлива Росія — За правду" Сергій Миронов після наради зі спікером Держдуми В'ячеславом Володіним з посиланням на "РИА Новости".

"Знову зберуться керівники фракцій разом із головою і орієнтовно, приблизно о 15:00, ми зберемо Раду Думи, на якій буде прийнята наша жорстка заява" , — сказав політик.

За словами Миронова, послання буде адресоване ООН та іншим міжнародним організаціям.

Нагадаємо, 24 серпня буде рівно півроку від дня початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.