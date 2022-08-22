Облрада: ЗСУ влучили в Антонівський міст, коли по ньому рухалася техніка РФ
Українські сили завдали удару по Антонівському мосту, коли по ньому рухалася колона російської техніки з боєприпасами, повідомляє Новое время.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Дуже потужний удар по Антонівському мосту. По ньому рухалася колона автомобілів РФ з боєприпасами, та удар по Антонівському мосту стався в той момент, коли рухалася колона", — сказав він у коментарі 24 каналу.
Депутат повідомив, що боєприпаси, які були у російських авто, здетонували. За даними Хланя, міст «розлітався» через сильну детонацію.
"Міст фактично розвалився на сьогодні. Проїзду та можливості відремонтувати немає абсолютно", — переконаний Хлань.
За його даними, окупанти продовжують ремонтувати міст на Каховській ГЕС, але російська техніка не може перевозити боєприпаси на правий берег Дніпра у достатній для військ РФ кількості.
ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в понеділок, 22 серпня. Місцеві жителі стверджували, що внаслідок останнього удару ЗСУ він буквально «розламався навпіл».
Антонівський міст — один із трьох мостів через Дніпро, розташованих у Херсонській області. По ньому та іншим двом окупаційні війська РФ перекидали техніку та боєприпаси на лівий берег Дніпра.
У ЗСУ неодноразово заявляли, що тримають під вогневим контролем усі три мости.