В "Азові" нічого не знають про жінку, яка нібито вбила Дугіну

Бійці "Азову" повідомили, що заява про нібито причетність полку до вбивства доньки Олександра Дугіна Дар'ї це чергове недопрацювання і фейк від ФСБ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить пресконференція оборонців "Азовсталі", "Нацгвардія".

"ФСБ недопрацьовує свою зарплатню. Цей фейк дуже кумедно виглядає.

Я не знаю цю дівчину. Документи, які сторона противника показує, це документи людини, яка не є військовослужбовцем полку "Азов". Наша форма одягу - мультикам. Всі наші документи були з фото, де бійці у формі мультикам.

Ви можете зараз перевірити ту новину, там ця жінка у парадній формі Нацгвардії. І там у неї у цьому службовому посвідченні, що це боєць НГУ військової частини 3057.

До військової частини 3057 відноситься окремий загін спецпризначення "Азов", але не всі, хто служить у військовій частині 3057, є бійцями "Азову" і ця жінка не являється бійцем полку "Азов".

За словами українського захисника, посвідчення, котре демонструють пропагандисти, вони могли знайти десь у військовій частині окупованого Маріуполя: "Якщо уважно придивитися до того, що написано олівцем на її посвідченні, там видно, що це посвідчення змінювалося, бо вона уклала шлюб".

"Це старе посвідчення цієї жінки, яке просто валялось або лежало десь у архіві на території військової частини 3057 у Маріуполі. Тобто противник знайшов ці документи і зараз видає їх, як "візитку Яроша".

Це несерйозно. Це нашвидкоруч зліплений непродуманий фейк".

Боєць розповів, що у пропагандистських пабліках також знайшов і свої персональні дані і росіяни у телеграм-каналах запевняють, що він загинув.

Також на брифінгу повідомили, що серед військових "Азову" немає жодної жінки, котра має звання полковника.

Крім того, серед "азовців" немає жодної жінки-комбатанта.

У Нацгвардії також повідомили, що "Вовк Наталія Павлівна не проходила службу в окремому загоні спеціального призначення Національної гвардії "Aзов".

У НГУ пов'язують такі блискавичні російські розслідування із тим, щоб якось виправдати серед своїх громадян внутрішньоросійське рішення про визнання полку терористичною організацією.