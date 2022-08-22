Мер: війська РФ обстріляли Запорізьку ТЕС в Енергодарі

Війська РФ обстріляли Запорізьку ТЕС у тимчасово окупованому Енергодарі, повідомив мер міста Дмитро Орлов, повідомляє Новое время.

У Telegram він пише, що із захопленого міста надходять повідомлення про загибель чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС.

"Окупанти традиційно звинуватили у цьому ЗСУ. Але обставини того, що сталося, викликають великі питання" , — зазначив він.

Оновлено 18:35. Мер Енергодару підтвердив загибель чоловіка внаслідок російського обстрілу.

«Підтверджено загибель водія обстріляного в районі Запорізької ТЕС автомобіля. На жаль, смерть чоловіка 1978 року народження констатована на місці події», — написав він.

Мер додав, що зазнав серйозних поранень і перебуває в реанімації ще один чоловік 1996 року народження.

Мер уточнює, що судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автомобіля з рівними отворами, машина була обстріляна практично впритул, ймовірно, з автомата. Влада уточнює факт загибелі людини.

"А ось що вже відомо: мінометними обстрілами в Енергодарі сьогодні було пошкоджено центральний тепловий пункт" , - повідомив мер.

Попередньо ремонтні роботи з відновлення водопостачання триватимуть до ранку.

Раніше глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомляв, що на березі Каховського водосховища з боку тимчасово окупованого Енергодару війська РФ здійснили провокацію.