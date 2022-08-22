Україна і Польща домовилися про співпрацю у сфері кіберзахисту

Мінцифри, Держспецзв'язку та Канцелярія прем'єр-міністра Польщі підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

"Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща також неодноразово зазнавала атак російських хакерів. Підписання цього документа - важливий крок до об'єднання зусиль для відсічі ворогу в кіберпросторі" , - йдеться у повідомленні.

"Зараз відбувається перша світова кібервійна. Тому об'єднання зусиль та обмін практиками - логічний крок у цій сфері.

Із Польщею ми маємо не тільки спільний фізичний кордон, а ще й спільні проблеми у кіберпросторі, де зазнаємо однакових атак. Упевнений, що разом у цій боротьбі ми станемо сильнішими та ефективнішими", - зазначив віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначається, що меморандум забезпечить посилення спільної боротьби зі злочинами у кіберпросторі та зробить обмін досвідом та інформацією про кіберінциденти швидшим і ефективнішим.

"Кіберзахист не створюється наодинці. Це завжди спільні зусилля. Надто, коли ми всі перебуваємо під однаковою загрозою. Якщо ви думаєте, що в безпеці, тому що у вас діють кіберрегуляції ЄС і ви працюєте разом у Союзі, загроза прийде ззовні, як це і сталося.

Ми підписуємо цей важливий Меморандум про взаєморозуміння, щоб працювати спільно з нашими українськими партнерами, знати більше про небезпеку, з якою стикаємося, навчатися одне в одного та ставати більш стійкими до кіберзагроз", - заявив державний секретар із цифровізації Республіки Польща, урядовий уповноважений з кібербезпеки Януш Цешинський.

Також Україна та Польща нарощуватимуть присутність на міжнародній арені: участь в міжнародних організаціях, виступи на конференціях із кіберу, багатосторонні формати діалогу та консультації.