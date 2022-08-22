Мiськрада: у Харкові зупинять роботу наземного транспорту на День Незалежності
У зв'язку зі зміною комендантської години у Харкові призупинять курсування наземного транспорту 24 серпня, на День Незалежності, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Харківська міська рада.
Зазначається, що пасажирський транспорт курсуватиме за новим графіком з 22 по 25 серпня:
- 22 серпня - до 18:30;
- 23 серпня - з 7:00 до 18:30;
- 24 серпня - пасижирські перевезення будут припинені;
- 25 серпня - з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, з 22 серпня комендантська година в Харківській області триває з 19:00 до 07:00 наступного дня. Окрім того, затяжну комендантську годину також введуть з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.
Зазначимо, що у Харкові та області також змінено графік роботи метрополітену.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня російські окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.