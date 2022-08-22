Братчук: у районі Нової Каховки горить база російських окупантів

У районі тимчасово захопленої Нової Каховки на Херсонщині лунають вибухи на базі російських окупантів, повідомляє Новое время.

Відео пожежі опублікував у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Бавовняний сезон не лише у Криму! Бавовняна плантація в Каховці" , — пише він.

Братчук додав, що відео пожежі надіслали місцеві мешканці.

Місцеві Telegram-канали уточнюють, що детонація відбувається у районі Промбази у Новій Каховці. Також на відео можна почути детонацію.

Офіційного підтвердження удару по базі у Новій Каховці від ЗСУ наразі не було.

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 22 серпня, українські сили завдали удару по Антонівському мосту, коли по ньому рухалася колона російської техніки з боєприпасами.