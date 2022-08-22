Братчук: у районі Нової Каховки горить база російських окупантів
У районі тимчасово захопленої Нової Каховки на Херсонщині лунають вибухи на базі російських окупантів, повідомляє Новое время.
Відео пожежі опублікував у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Бавовняний сезон не лише у Криму! Бавовняна плантація в Каховці", — пише він.
Братчук додав, що відео пожежі надіслали місцеві мешканці.
Місцеві Telegram-канали уточнюють, що детонація відбувається у районі Промбази у Новій Каховці. Також на відео можна почути детонацію.
Офіційного підтвердження удару по базі у Новій Каховці від ЗСУ наразі не було.
Раніше повідомлялося, що в понеділок, 22 серпня, українські сили завдали удару по Антонівському мосту, коли по ньому рухалася колона російської техніки з боєприпасами.