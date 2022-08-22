ОВА: в Одесі не продовжуватимуть комендантську годину до Дня Незалежності

Місцева влада Одеської області прийняла рішення не змінювати час і терміни дії комендантської години до Дня Незалежності, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.

"Повідомляємо, що змін у часі і терміні дії комендантської години в найближчий період на території Одеси та Одеської області не відбудеться" , - написав Братчук.

При цьому він закликав жителів міста бути особливо уважними, дотримуватися правил безпеки і під час повітряних тривог проходити в укриття.

Також, за словами Братчука, проведення масових заходів у День Незалежності заборонять, оскільки дії росіян є непередбачуваними.

Нагадаємо, раніше влада Києва попросила городян бути особливо пильними на цьому тижні через можливу загрозу обстрілів з боку Росії.