ЗМІ: Росія на вівторок скликає Радбез ООН через ситуацію на ЗАЕС

Росія запросила проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС. Засідання вона хоче провести у вівторок, 23 серпня, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляють російські і західні ЗМІ з посиланням на заступника посла РФ в ООН Дмитра Полянського. Відомо, що на цьому засіданні Росія попросить виступити генсека ООН Антоніу Гутерреша.

У той же час Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ), яке є спостережним органом Організації Об'єднаних Націй за ядерною діяльністю заявило, що продовжує свої консультації з Україною та Росією, щоб його фахівці могли відвідати Запорізьку АЕС.

"Надіслати групу міжнародних інспекторів у зону бойових дій – це те, чого раніше не робили. Скласти цю операцію разом – це як скласти пазл" , – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він відзначив, що у важких переговорах є "прогрес", і якщо візит відбудеться, то він особисто очолить команду, яка відвідає найбільшу у Європі атомну станцію.

Як відомо, у березні російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію. З того часу ЗАЕС перебуває неподалік від лінії фронту і протягом останніх тижнів неодноразово піддавалась обстрілам з боку російських військових, що викликає загрозу ядерної катастрофи. Росіяни ж звинувачують в обстрілах Збройні сили України.

Після цього, 11 серпня, війська РФ чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта. Загарбники влучили зовсім неподалік від першого енергоблока, а також пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків.

21 серпня лідери США, Німеччини, Франції та Великої Британії обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС. Вони також домовилися продовжувати підтримувати Україну у війні проти Російської Федерації.

А 22 серпня стало відомо, що у четвер, 25 серпня, у Росії запланували засідання Ради Державної Думи. На ньому буде підготовлено спеціальну заяву щодо України, яка стосуватиметься ситуації довкола Запорізької АЕС.

Президент України Володимир Зеленський назвав одним із найбільших злочинів РФ проти України те, що витворяють окупанти на території ЗАЕС у тимчасово захопленому Енергодарі. Він наголосив, що Кремль буквально пробив дно в історії тероризму, відкрито погрожуючи світові ядерною катастрофою.