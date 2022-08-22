Ердоган назвав своєю метою організацію зустрічі Зеленського з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче організувати зустріч українського президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Haberturk у понеділок, 22 серпня, із посиланням на заяву Ердогана після засідання його кабінету.

За словами турецького президента, війна Росії проти України має наслідки, які зачіпають Анкару та все людство.

"Наша мета — зібрати разом Путіна і Зеленського в Туреччині для радикального вирішення кризи" , — сказав він.

Як пише Anadolu, Ердоган сподівається, що це відбудеться "в недалекому майбутньому".

18 серпня у Львові відбулися двосторонні зустрічі Володимира Зеленського з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем та Реджепом Таїпом Ердоганом, а також тристоронній саміт, який тривав 40 хвилин. Ердоган, який перед цим бачився з главою кремлівського режиму, запропонував відновити переговори України та Росії у Стамбулі.

Зеленський після зустрічі наголосив, що переговори можливі лише за умови, що російські війська залишать окуповані українські території.