Міноборони Німеччини відмовилося наростити постачання зброї Україні

Офіційний представник міністерства оборони Німеччини в понеділок заявив, що відомство відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції поставити Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу, повідомляє Deutsche Welle.

"Справді, ми маємо бути готові до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО" , – зазначив представник німецького Міноборони.

Він нагадав, що Німеччина має надавати своїм партнерам по Альянсу "підтримку в межах зобов'язань", як це передбачено статтею 5 Північноатлантичного договору.

"Під час холодної війни ми б, імовірно, не зрозуміли, якби наші союзники скоротили колективну оборону через ситуацію на різних театрах воєнних дій – а такі у світі були" , – додав представник військового відомства Німеччини.

Напередодні політики від коа﻿ліційних німецьких партій у статті для Spiegel закликали до додаткових постачань зброї до України, навіть якщо це може тимчасово послабити Бундесвер.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що протягом останніх десяти тижнів німецький уряд ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь.

Наприкінці липня стало відомо, що Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.