Влада закликала жителів Херсонської області не наближатися до мостів

Заступник глави Херсонської обласної ради Юрій Соболевський закликав місцевих жителів триматися якнайдалі від мостів на окупованих територіях області, повідомляє Новое время.

У Facebook він написав, що будь-який міст на Херсонщині є об'єктом критичної інфраструктури, який окупанти використовують у військових цілях.

"Такі об'єкти – законні цілі для ЗСУ. Без цього область не звільнити. Тримайтеся якомога далі від мостів, яких би незручностей це не створювало" , — написав він.

У понеділок, 22 серпня ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту. Місцеві жителі стверджували, що внаслідок останнього удару ЗСУ він буквально «розламався навпіл». Депутат Херсонської облради Сергій Хлань уточнював, що українські сили завдали удару по мосту, коли ним рухалася колона російської техніки з боєприпасами.