Кулеба розповів, як Україна домоглася відключення російських банків від SWIFT

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про важкі переговори щодо відключення деяких банків країни-агресора Росії від платіжної системи SWIFT, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю ведучому Вадиму Карп'яку, опублікованому в понеділок, 22 серпня, глава української дипломатії зазначив, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії європейські партнери казали Україні "забути" про тему SWIFT, категорично не сприймали цю ідею і називали її "ядерною опцією". Після 24 лютого, незважаючи на жорстокі російські атаки, ЄС все одно не хотів відключати банки РФ від SWIFT.

"Ракети летять на житлові будинки в Києві, росіяни в Гостомелі, а європейці сидять і дивляться на стелю, коли мова заходить про SWIFT" , - сказав Кулеба.

За словами міністра, питання SWIFT почали просувати президент Володимир Зеленський під час розмов з європейськими лідерами та керівник Офісу президента Андрій Єрмак по своїх каналах. Рішення мала ухвалити Рада міністрів закордонних справ ЄС.

"Я розумів, що класичною дипломатією ми нічого не досягнемо... Я просто сидів перед екраном і розумів, що мене зараз включать на засідання Ради міністрів закордонних справ... і мої розповіді про 100 ракет, масштаб нападу нічого для них не означають. Я тоді просто назвав поіменно кожного міністра, який на той момент блокував відключення перших російських банків від SWIFT. Один з них досі зі мною не спілкується. Зате ми відключили перші російські банки від SWIFT" , – згадав глава МЗС.

У середині червня ще три великі російські банки, у тому числі Сбєрбанк, відключили від системи SWIFT в рамках санкцій Євросоюзу.