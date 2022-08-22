ССО показали, як підривають мости на Донеччині, аби спинити росіян

Сили спеціальних операцій оприлюднили ексклюзивні кадри роботи у Донецькій області, коли підривали логістичні шляхи росіян, повідомляє Українська правда.

"Велику увагу ми приділяємо знищенню логістики, шляхів постачання і маневрів російських окупантів. Задля цього воїни ССО використовують різноманітні способи і здійснюють атаки на багатьох, зокрема і чутливих для інфраструктури ділянках, тимчасово контрольованих ворогом.

Це відео зняте кілька тижнів тому, утім за певних причин публікуємо його лише сьогодні. В результаті підриву міст у Донецькій області став для росіян перепоною".

В ССО нагадали, що після деокупації регіону мости відновлять, на відміну від російських окупантів.