Президент Володимир Зеленський анонсував розширення Кримської платформи, в тому числі й за складом учасників, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у відеозверненні.

"Вже повністю готова до другого саміту Кримська платформа.

Цьогоріч саміт буде ще сильнішим, ніж минулого року – і за складом учасників, і за тематикою обговорення.

Ми значно розширюємо формат Кримської платформи.

Завтра (23 серпня – ред.) озвучимо всі деталі".

Зеленський розповів, що 22 серпня був запущений ще один формат – "Київська ініціатива", в якому беруть участь країни-сусіди – Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Естонія, Латвія та Литва.

Президент очікує, що цей формат дасть змогу посилити взаємодію в регіоні, спільний захист інтересів, передусім безпекових.

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