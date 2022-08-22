Зеленський анонсував розширення Кримської платформи

Зеленський анонсував розширення Кримської платформи
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський анонсував розширення Кримської платформи, в тому числі й за складом учасників, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у відеозверненні.

"Вже повністю готова до другого саміту Кримська платформа.
Цьогоріч саміт буде ще сильнішим, ніж минулого року – і за складом учасників, і за тематикою обговорення.
Ми значно розширюємо формат Кримської платформи.
Завтра (23 серпня – ред.) озвучимо всі деталі".

Зеленський розповів, що 22 серпня був запущений ще один формат – "Київська ініціатива", в якому беруть участь країни-сусіди – Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Естонія, Латвія та Литва.

Президент очікує, що цей формат дасть змогу посилити взаємодію в регіоні, спільний захист інтересів, передусім безпекових.

Нагадаємо:

  • 23 серпня 2021 року в Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи– першого переговорного майданчика України з деокупації Криму.
  • У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму. Цей документ підтвердив, що півострів є українським, а дії РФ у Криму від 2014 року є агресією та окупацією.
  • Також держави-учасниці саміту домовилися створити "Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації".

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