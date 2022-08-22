Данілов пояснив, чому втрати окупантів у п’ять разів більші, ніж у ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому втрати російських окупантів у п’ять разів більші, ніж в української армії, повідомляє Новое время.

В ефірі 24 каналу він зазначив, що всі, хто мають відношення до військової справи, розуміють, що атакуюча сторона втрачає набагато більше.

"Я можу нагадати, що, починаючи з 24 лютого, ми їх тут косили пачками. Особливо під Києвом та в інших наших областях" , - сказав він.

Данілов зазначив, що у РФ немає сімей, які «не чули б, що десь хтось загинув чи отримав поранення на території України».

"Те, що на сьогодні 1 до 5 — це абсолютно ті цифри, яким можна довіряти та розуміти, що воно так і є" , — зазначив Данілов.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сказав, що у війні з РФ загинули близько 9 тисяч українських героїв.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор втратила 45,4 тис. особового складу.