Шольц пообіцяв, що Німеччина продовжить постачання зброї в Україну

Німеччина продовжить підтримувати Україну зброєю для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, заявив канцлер Олаф Шольц, повідомляє Новое время.

"Наше центральне завдання - зробити все для підтримки України" , - сказав він під час брифінгу з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

Він наголосив, що Берлін вже постачає зброю і надає кошти Україні. Також, за його словами, німецька зброя змінює ситуацію на фронті та допомагає українцям захищатися від ударів з повітря.

"Ми розуміємо можливість подальшої ескалації, тому робимо важливу обіцянку: ми продовжуватимемо підтримувати Україну подальшим постачанням зброї" , — наголосив канцлер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд ФРН уже кілька місяців ігнорує прохання України про додаткові постачання озброєнь. Самого ж Шольця депутати Бундестагу неодноразово закликали збільшити військову допомогу Києву.

На початку серпня канцлер назвав неправдою повідомлення у ЗМІ про скорочення військової підтримки України. При цьому Міноборони Німеччини відмовилося збільшити постачання зброї Україні через побоювання послабити обороноздатність НАТО.