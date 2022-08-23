Коли в Україні подорожчають овочі: прогноз виробників

Влітку ціни на овочі в Україні впали через сезонний фактор. Виробники заявляють, що восени можливе зростання цін на 10-15%, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Такий прогноз дав заступник голови ГС "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) Денис Марчук

За його словами, на ціни будуть тиснути порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне, вартість енергоносіїв та витрати на зберігання продукції.

"Інфляція, війна, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне - це складові, які формують цінову політику на продукти харчування. З початку війни ціни на всі товари зросли на понад 20%. Зараз серпень, сезон збору овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через збільшення пропозиції" , - сказав він.

Марчук зазначив, що картопля, огірки, томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор буде продовжуватись до жовтня.