У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1921 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4238 (+8) од,
- артилерійських систем – 1033 (+1) од,
- РСЗВ - 266 (+0) од,
- засобів ППО - 146 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 198 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 817 (+2),
- крилатих ракет - 196 (+2),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3150 (+1) од,
- спеціальної техніки - 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.