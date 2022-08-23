У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оновив﻿ дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1921 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4238 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1033 (+1) од,
  • РСЗВ - 266 (+0) од,
  • засобів ППО - 146 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 198 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 817 (+2),
  • крилатих ракет - 196 (+2),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3150 (+1) од,
  • спеціальної техніки - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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