У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ оновив﻿ дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1921 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 4238 (+8) од,

артилерійських систем – 1033 (+1) од,

РСЗВ - 266 (+0) од,

засобів ППО - 146 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 198 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 817 (+2),

крилатих ракет - 196 (+2),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3150 (+1) од,

спеціальної техніки - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.