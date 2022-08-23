За вбивством дочки Дугіна стоять російські спецслужби — Данілов

За підривом автомобіля з дочкою ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна, російською пропагандисткою Дар'єю Дугіною, стоять російські спецслужби, Україна до цього непричетна﻿. Про це заявив в ефірі "24 каналу" секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Ділова столиця.

"Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вибуху цієї пані ми не маємо жодного відношення — це робота російських спецслужб" , — сказав він.

За словами Данілова, Олександр Дугін з донькою піддавали критиці темпи проведення так званої "спецоперації", як у Росії називають війну проти України, адже хотіли миттєвих результатів.

Секретар РНБО переконаний, що російське ФСБ вже починає прибирати людей, які критикують владу.

"Там є внутрішні процеси в Російській Федерації — це окрема гілка зі своїм власним поглядом на процеси, які мають відбуватися… Ще раз наголошу, що наші спецслужби до цього не мають ніякого відношення" , — зазначив Олексій Данілов.

Нагадаємо, 20 серпня у Підмосков'ї вибухнув автомобіль, де була дочка головного ідеолога російського режиму, одного із творців "руського міра" Олександра Дугіна Дар'я. Вона загинула.

Соратники Дугіна, російські пропагандисти, вимагають від Кремля ударів по центрах прийняття рішень у Києві.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має відношення до підриву пропагандистки Дар'ї Дугіної.