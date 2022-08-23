Британська розвідка: РФ облаштовує під Херсоном міст із барж

За даними британської розвідки, РФ почала створювати поруч з пошкодженим Антонівським мостом під Херсоном переправу з барж, повідомляє Українська правда.

"На вихідних РФ, скоріш за все, почала пересувати баржі таким чином, щоб створити суттєвий плавучий міст через Дніпро поруч із пошкодженим Антонівським… Якщо цей імпровізований міст добудують, він майже напевно збільшить пропускну здатність для переправи через Дніпро, порівняно з поромами. Плавучий міст, скоріш за все, теж залишатиметься вразливим для українських атак" , - зазначають у щоденному огляді відомства.

Раніше британська розвідка відзначала, що Росія намагається мотивувати бойовиків маріонеткових "Л/ДНР" для посилення своєї групи військ на Донбасі.

Проблеми ускладнюються тим, що Росія класифікує війну як "спеціальну військову операцію", що обмежує повноваження держави щодо правового примусу.