Зеленський привітав українців із Днем прапора

Президент Володимир Зеленський взяв участь у заході з нагоди Дня Державного прапора України та запевнив, що український прапор невдовзі знову майорітиме над тимчасово окупованими територіями України.

Про це Зеленський сказав під час урочистої церемонії підняття Державного прапора в Києві.

"Замайорить назавжди. У Мелітополі - над Площею Перемоги, там де не може бути прапору тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні - над Площею Свободи, там не може бути прапору тих, хто не знає що таке свобода. Синьо-жовтий буде на Азовському проспекті в Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Анджигольському маяку та на Савур-могилі, на берегах Сіверського Донця, Кальміусу, біля Олешківських пісків - там не може бути прапору тих, хто вперше чує ці наші українські назви" , - зазначив Зеленський.

Він додав, що український прапор замайорить і в Криму.

"І у Криму - в Ялті, Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі - (будуть) українські та кримсько-татарські прапори. Як би хтось не намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом" , - підкреслив він.

Зазначимо, захід відбувся біля найбільшого українського стяга в Києві, розташованого поблизу Батьківщини-Матері. Участь у заході взяли, зокрема, представники ЗСУ і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, сьогодні Україна традиційно відзначає День прапора. У зв'язку з можливою активізацією ракетних ударів, всі масові заходи тимчасово заборонені. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також уникати місця скупчення людей.