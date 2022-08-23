Енергоатом: Окупанти накопичують техніку на ЗАЕС, завезли ще БТРи

В НАЕК "Енергоатом" повідомляють, що російські загарбники продовдують накопичувати військову техніку на території Запорізької атомної електростанції – 22 серпня завезли ще 2 БТР та 6 спеціальних вантажівок.

"Рашисти накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції. 22 серпня до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок" , - повідомили в "Енергоатомі".

За даними НАЕК, загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки.

Зокрема, біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – 7. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.Також зазначається, що окупанти поповнили свої ряди і чималою кількістю "міцних" військових, дехто з них – у масках.