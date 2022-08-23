ОП: Західні системи ППО та ПРО будуть восени цього року
Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що Україна отримає західні системи протиповітряної та протиракетної оборони восени 2022 року, повідомляє Ділова столиця.
"Потрібно закрити небо, це теж президент відверто у всіх розмовах доводить до своїх партнерів, тому ми очікуємо системи протиповітряної та протиракетної оборони", — зазначив Сибіга.
За його словами, ОПУ оптимістично розцінює ситуацію, бачачи чіткі перспективи й часові рамки поставок.
На уточнення щодо термінів Андрій Сибіга відповів: "Осяжні, це восени буде".